睽違17年，第33屆金曲獎頒獎典禮將在7月2日於高雄巨蛋隆重登場，其中以華語音樂指標性品牌規劃「金曲國際音樂節」系列活動也配合典禮，搶先於6月24日至26日，首度在高雄流行音樂中心登場，為迎接這次久違的全國音樂盛宴，讓來高雄的遊客能夠體驗高雄的文化、觀光魅力，高雄市政府觀光局網羅全市近百家業者優惠，於高雄旅遊網製作「喜迎金曲33高雄觀光懶人包」專區，提供遊客建議旅遊行程及優惠店家資訊，讓大家輕鬆遊高雄、聽金曲、吃美食、享超值優惠。

例如萬豪酒店即日起至7月2日，配合金曲獎推出特色金曲餐點，如皇怡咖啡廳的金曲獎在高雄Canape套組，大受民眾歡迎，而館內其他餐廳還有金曲手捲、高雄港風金曲33海鮮龍蝦燉飯及金曲33乾式熟成安格斯火焰戰斧肋眼牛排雙人套餐、金曲33創意調酒等金曲餐點等您來嚐鮮；漢來美食餐飲集團旗下品牌PAVO餐酒館，7/1～7/3憑金曲獎相關證明票根(如金曲獎頒獎典禮門票、演唱會門票等)，即享全品項啤酒買一送一優惠；漢來上海湯包夢時代店，自7/1～7/15推出當日內用消費，即享芋泥燕麥珍珠露買一送一優惠；邁泉豬排、胡椒廚房、樁涮、元町家等知名美食品牌高雄分店，自6月23日至7月3日止，也推出金曲33歌王歌后預測趣味活動，身分證對中2個「3」可獲店家加贈美食。

百貨商場及觀光業者也霸氣加碼許多優惠方案，如漢神巨蛋購物廣場，也呼應加碼推出金曲優惠，如DECORTE、KOSE等保養品專櫃，出示金曲獎入場憑證送體驗組化妝品，OSIM專櫃提供憑金曲獎參加票根或識別證，至櫃上體驗即贈OSIM果凍萬用袋一個；漢神百貨本館店6/24～7/3日，憑金曲系列活動參加證明、高雄住房卡及大眾運輸搭乘證明，即可至4樓卡友中心，免費兌換限量乾洗手及可口可樂，6/24～6/30憑當日不限金額發票或漢來飯店住房卡，即可享館內星巴克飲品買1送1；鈴鹿賽道樂園也推出購買999元點數券，可體驗1500元等值的娛樂設施；棧貳庫、大港倉共同推出「棧貳相挺金優惠」金曲獎優惠活動；其他如香蕉碼頭、裕賀牛觀光工廠、彪琥台灣鞋故事館、台灣滷味博物館、中外餅舖棋餅文創館、宏裕行花枝丸館等店家，都有好康分享給旅客，觀光局都已刊登在優惠專區，要來高雄追星的民眾可多加利用查詢。

觀光局進一步說明，金曲獎為本市的旅宿業帶來龐大住宿及觀光人潮，大部分業者訂房狀況都已近客滿，想追星的民眾務必加緊速度訂房，金曲系列活動在夜間舉行，推薦大家白天可先順遊高雄景點及品嚐美食，如果想欣賞自然景觀可以安排至旗津欣賞海天一色美景，斜躺在舒適的海灘椅做日光浴、或至崗山之眼漫步天空廊道俯瞰大高雄美景，再至田寮月世界，欣賞特殊「惡地」景觀及品嘗周邊的土雞風味料理；另在高雄流行音樂中心附近景點，可以體驗i-Ride飛行劇院，欣賞愛河風光、駁二藝術特區、大港倉、棧庫群及無敵夕陽海景的打狗英國領事館，歡迎全國民眾手刀安排一下自己的金曲小旅行。