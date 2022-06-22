美魔女楊繡惠先前突然在臉書公開認愛男星白雲，消息震撼各界，連星友們也驚訝的忙打2人手機詢問，楊繡惠和白雲隔天一早趕緊開直播「滅火」，表示做回朋友比較好，如今爆出，白雲其實只是個幌子，楊繡惠真正傾心的對象，其實是男團「台一線」成員阿文。

楊繡惠5月時突然在臉書曬出與白雲的甜蜜同框照，宣布兩人在一起，此事當天即成為熱議話題，隔天兩人開播澄清只是喝多了開玩笑，還因為這件事鬧太大，導致楊繡惠的臉書被封鎖了15小時，白雲也念了她一頓，而據《鏡週刊》報導，其實楊繡惠這番認愛白雲掀起大風浪的作為，目的只是要做給男團「台一線」成員阿文看，激起他的醋勁，白雲在這事件中不過是「工具人」而已。

楊繡惠被爆對「台一線」阿文很有愛，但她澄清是把對方當弟弟看待。(翻攝自台一線台1線-阿文臉書)

楊繡惠身旁的工作人員也透露，阿文入行多年，在圈內非常努力打拚，但因外型、年齡等因素，加上人脈有限，知名度又不高，所以奮鬥得很辛苦，難以出頭，這些楊繡惠都看在眼裡，很是心疼，所以每每在工作上幫忙主動牽線，有有商演也會帶上阿文，儼然「母雞帶小雞」的心態，很是盡心盡力。

報導中還指出，比起同樣是「台一線」的東諺，大家都看得出來楊繡惠對阿文特別有愛，錄影時也不避諱跟他走在一起，甚至她在臉書上還曾放閃留言「520」，阿文也回應「阿姊：520」，兩人是真的感情不錯，對此，楊繡惠則說把阿文當自己弟弟看待，而且他已經結婚，笑呼：「他什麼咖啊？我弄白雲給他生氣幹嘛？」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！