林心如與霍建華結婚6年，育有5歲女兒乖乖（小海豚），先前林心如被質疑懷了二胎，她立刻回覆翻白眼表情符號否認。近日有週刊拍到他們一家三口難得外出聚餐，乖乖見大家興致一來舉杯，也有樣學樣地拿起水瓶跟媽媽擺出乾杯的姿勢，年紀小小就很有「Rose媽媽」的架勢。

去年林心如曬出自己提早到教室的照片，引來網友狂讚她有毅力、有體力，是模範好學生，陳美鳳則留言催生第二胎，寫下：「你是有潛力的，不但很適合當媽媽，更適合懷孕，因為你懷孕時身形沒變體力又好」，林心如也只尷尬回了邊笑邊流汗的表情符號，不置可否。

林心如與霍建華結婚後，曾一度被媒體拍到在街上爭吵，兩人則以行動駁斥婚變，近日林心如出席公益活動，更用過來人身分分享婚姻經營之道，她表示不論是夫妻或情侶，平時相處一定會有摩擦，但要學會克制，「要選對地方、時機吵，千萬不要在小孩面前口角」，也要注重對孩子的身教。

據《鏡週刊》報導，近日直擊林心如一家三口去餐廳聚餐，原本話不多的霍建華有女兒陪在身邊也秒變女兒奴，露出親切笑容，更熱情幫忙招待老婆家的長輩，展現好女婿風範，而林心如在過程中發現偷拍的狗仔，便大方走出餐廳受訪，表示前陣子疫情嚴重不敢讓女兒出門，當天是找到機會約了雙方長輩聚餐，也讓大家有機會看看她女兒，可見對長輩的體貼有禮。