NBA球季在勇士擊敗塞爾提克後正式落幕，昨天勇士在家鄉舊金山舉辦總冠軍封王遊行，引來爆量球迷跟隨，除了全體成員皆有出席外，總冠軍賽MVP柯瑞(Stephen Curry)也帶全家人搭乘遊行列車，一起慶祝這美好時刻，而過程中出現搞笑插曲，竟有球迷舉牌向柯瑞大女兒萊莉柯瑞(Riley Curry)「求婚示愛」。
昨天勇士在舊金山舉辦封王遊行，場面盛大，柯瑞則帶著愛妻和孩子們一同參加，而這場遊行柯瑞隊友克雷湯普生(Klay Thompson)搶走了許多目光，在現場跌倒撞向球迷，糗態於網上瘋傳，不過柯瑞一家仍舊吸睛，已長到9歲的大女兒萊莉人氣不輸任何人，竟有小球迷當眾舉牌向柯瑞說：「能讓她嫁給我嗎？」
而這幕似乎也被萊莉和媽媽看到，並對著舉牌小男孩指指點點，或許正在討論小男孩顏值是否合乎標準，不過影片中柯瑞還在和周圍互動，沒直接看到此景，球迷「認岳父」行為無緣在第一時間得到答案。萊莉過去在記者會上可愛模樣讓大家印象深刻，如今她已成為漂亮女孩，可能真讓小球迷心動了。
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