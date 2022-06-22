任期已4年9個月的警政署長陳家欽，一早傳出已遞交提早退休申請報告的震撼彈。警政署聲明表示，基於警察世代交替及經驗傳承，署長確有退休規劃，並考量距離年底大選將屆，為讓府院提前佈局，所以提前提出退休報告，並強調絕非是因為人事鬥爭、政治介入等問題，均為子虛烏有。

警大45期的陳家欽，47年次，2017年從高雄市警局長接任陳國恩成為警政署長，迄今4年9個月，是警政署長由警察擔任後，僅次於王卓鈞6年9個月後最久的任期。

陳家欽一早對本報記者表示，絕非是因為人事鬥爭、政治介入等問題，這些都是空穴來風，選舉快到了，要讓府院高層有作業布局的時間，也要讓警界有制度、有傳承，他是以「大局為重」。

陳家欽說，他真的有計畫要提早退休，也確實在週一向內政部提報告，但後續要尊重長官的決定。

陳家欽的退休報告在20日送進內政部，當天部長徐國勇就已批准，後續流程還有銓敘部、行政院。由於是掌管全國治安的龍頭，也是情治機關首長之一，警政署長的離開與接替人選，都要府院點頭同意。