夏天到來，除了怕小孩中暑以外，食物細菌滋生，也使得急性腸胃炎高峰期來襲！到底孩童得腸胃炎以後能吃些什麼？又該避免哪些食物？就讓好食課 Lexie 張宜臻 營養師來告訴你！

要提醒的是，孩童急性腸胃炎時要記得先就醫，並依照醫生醫囑進食，依據症狀嚴重程度，可能須先禁食來使腸胃休息，待能夠進食時，參考適合腸胃炎的營養建議。

(圖/好食課提供)

過去臨床推薦急性腸胃炎者可用BRAT飲食，即食用Banana（香蕉）、Rice（米飯、稀飯）、Applesauce（蘋果泥）及Toast（吐司）等較易消化的食物來作為患者的飲食！但此類飲食的營養主要皆為碳水化合物，缺乏蛋白質等其他營養，所以目前已較少使用。

建議可以少量多餐，並適度增加蛋白質的攝取，來補足組織修復時所需要的營養與熱量，蛋白質來源食物可吃非油炸的蛋料理、豆製品及去筋去皮的肉！

除此之外，也要注意補充水份，避免孩童腹瀉嘔吐脫水，而建議等症狀皆緩解後，才逐量提高纖維攝取，不然急性期皆以低纖飲食為主。

其次也要注意忌甜食、油炸、辛辣刺激及乳製品，以減少腸胃道的刺激。