零股存股族也可以迎接除權息旺季。永豐金證券投顧部表示，年輕存股族激增，不管是整張千股或者零股，股東該有的權益都一樣，都可以領取配息現金股利。

據統計，今日起至6月底，成交量大於5000張的個股將有15檔除息，包括聯電(2303)、致伸(4915)、康普(4739)、明基醫(4116)、陽明(2609)、裕民(2606)、中石化(1314)、金像電(2368)、新光金(2888)、長榮(2603)、日月光投控(3711)、南電(8046)、宏碁(2353)、南亞科(2408)、中華電(2412)。其中陽明和長榮的現金殖利率分別達15%及12%。不過，由於全球疫苗接種率提高，在海運方面，目前美國的運費已經下滑。

永豐金證券投顧部指出，配息就是公司盈餘提取一部分發放給股東，盈餘就是來自去年的獲利，統計2021年上市櫃公司整體營收創下歷史新高，累計稅前淨利高達5.22兆元，年增率72.17%，可以預期部分賺錢公司在2022年的配息值得期待。

永豐金證券表示，因股利股息吸引投資人，從過去歷史經驗看到，除息前的一段時間，股價動能充沛，尤其是具備高現金殖利率的個股，是較容易受到市場青睞的標的，以現金殖利率、個股基本面與產業前景展望樂觀的個股較容易填息。例如：去年獲利成績亮眼又具備解封題材的航空航運相關、資本支出持續擴張的半導體族群。

永豐金證券投顧部統計分析，今年至6/20共有213間上市櫃公司完成除息，其中56檔標的完成填息，填息率26%，其中14檔個股於當日光速填息，填息表現強弱差異明顯，雖逢國際股市今年修正幅度較大，但是台股中仍不乏多方動能強勁的個股，觀察強勢填息股技術面相對強勢，例如股價站上月線且均線向上，投資人可以多做功課研究。