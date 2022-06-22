周二芝加哥穀物期貨全收黑，其中小麥期貨大跌5.7%至2個半月以來的低價，因受美國和歐洲早收以及增加穀物出貨量的壓力；玉米期貨下跌3%，因6月底和7月初天氣轉冷，這是美國中西部作物生長的關鍵時期；玉米價格下跌令大豆承壓，並觸及6月1日的最低。

分析師指出，美國小麥期貨走低，主要是因為西歐天氣改善，俄羅斯小麥豐產在望，以及美國的季節性收割壓力；大豆期貨收跌，主要是因為天氣有利於作物生長，另外，小麥和玉米大幅下跌亦帶來比價壓力，周末期間中西部地區出現熱浪天氣，但是許多分析師認為作物初期生長階段的高溫天氣是有益的，而且本周的小雨有助於作物保持良好的態勢。

終場7月軟紅冬麥跌59美分，收975.25美分，7月玉米跌23.75美分，報760.75美分，7月大豆跌21美分，收報1681美分，7月黃豆油跌0.42美分，報73.37美分，7月黃豆粉跌6.8美元，報431.30美元。（編輯：倪淑茹）(商品行情網）