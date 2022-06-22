「訟則凶，積極推動以和解止訟，讓兩造間找出可接受的平衡點，化消恩怨情仇，使惡緣不再輪迴」的蘭天律師黃秀蘭，具有30年訴訟經驗，6月20日在佛光山惠中寺「未來與希望」講座，以「變與不變的心法」為題，用案例分享法庭內多變的人生及自己面對所謂「正義」的心路歷程。

蘭天律師黃秀蘭 變與不變的心法

現專精《智慧財產權》相關法律的黃秀蘭表示，法律只保護懂法律的人，並且要實踐在生活中，法官係根據雙方當事人提供的證據及法律做出判決，而訴訟過程裡步步驚心，可以看到人性的弱點和醜陋及當事人內心的折騰、煎熬與掙扎，勝訴與敗訴也未必是善惡分明的結果，「正義」在法庭實現以保護善良百姓的理想，其實有所侷限。

佛光山惠中寺「未來與希望」講座，佛光山中區總住持覺居法師（左）和講師蘭天律師黃秀蘭（右）合照。／佛光山惠中寺提供

黃秀蘭舉過去處理民事、刑事案件的例子解說，看到為洗刷清白或其他理由等，案件來回更審長達數年，不僅影響當事人的名譽、工作、家庭、心理、健康等，最終即便勝訴卻有如夢幻泡影，或官司未了兩造俱亡，傷了一輩子的情誼與信任，徒留遺憾，訴訟究竟解決了人我之間的什麼問題？

黃秀蘭在執業中對律師是「正義之師」還是「魔鬼的代言人」所生的疑惑，從而轉向傳統經典求取答案，喜歡哲、史的他研究《易經》，從「易經64卦384爻指向多變的世界和無常的人生」，領悟恆常的易理，再從佛法中探究生命的本質，開始在所處的周邊紅塵裡修行，汲取力量，且受到一位法官「以和解止訟」的啟發，開始推動用和解來化解雙方當事人的恩怨情仇，促使惡因惡果止息。

佛光山中區總住持覺居法師（左）致贈講座紀念光碟予講師黃秀蘭（右）。／佛光山惠中寺提供

黃秀蘭指出，如老子《道德經》說「和大怨，必有餘怨」，談和解也不是那麼容易，總有一方當事人是不滿意的，在處理上要像坤卦象書所言「順勢而柔」，但

陪伴當事人尋求解決的方法，協助找回生活的平衡，釋放身心靈的不安，是「推動和解」不變的初心。

近些年黃秀蘭從訴訟律師轉研智慧財產權與合約的簽訂，幫助影視文創產業的從業人員，並將志趣與法律專業結合，透過寫書、教書等、用敘事性深入淺出地傳遞法律知識，鼓勵大家親近法律，他說，21世紀的遊戲規則，即使是親兄弟，也要「慎定合約」，以保護自己的權益。