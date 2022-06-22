俄烏戰爭爆發，影響晶圓代工所需要的惰性氣體生產，讓本就相當緊繃的半導體供應鏈再次蒙上陰影，國際半導體產業協會（SEMI）認為，惰性氣體難尋找替代來源，將導致晶片供應緊縮問題持續延長，可能要等到2024年才會緩解。

日經亞洲評論報導，SEMI總裁兼執行長Ajit Manocha周二出席東南亞半導體展時被問到晶片缺貨的相關議題，他坦言，實在難找到能替代烏克蘭的供應源，高純度的惰性氣體，例如氖、氦及氪供應持續受到衝擊。

在此狀況下，Ajit Manocha認為，晶片供應鏈緊繃的問題可能會持續到2024年，俄烏戰爭仍是影響產業鏈的主要原因。其次，晶圓代工廠商也苦惱於生產設備的短缺，可能被迫延後開出新廠或新產能，這也會導致晶片荒緩解時間推辭。

Ajit Manocha也提到，未來幾年將有92座晶片新廠陸續上線，可以滿足激增的半導體需求，但直到所有廠房都開始運作前，短缺情況難以改善。

即使市場出現晶片供過於求的雜音，但近期仍有不少專家認為，短缺狀況沒那麼快解決，研調機構IBS執行長Handel Jones就表示，晶片荒會延燒至先進製程，3奈米、2奈米的需求高漲，且設備短缺更嚴重，預計2024至2025年2、3奈米的供應缺口可能會達到1至2成。