雙胞胎童星「樂樂媃媃」擁有甜美臉蛋與活潑可愛的性格，6歲時就出道主持網路節目《大小通吃》，接著陸續演出多部電視劇而打開知名度，深受觀眾的喜愛。如今已是16歲少女的兩人，近日被網友發現疑似在南韓出道拍電視劇，她們也出面公開真相，令網友們都笑翻。

樂樂、媃媃隨著年紀增長，外型也跟著由可愛活潑的小女孩，變成亭亭玉立的少女，而兩人私底下也經常透過社群媒體與粉絲們互動，人氣不斷攀升。但近日，她們卻被網友發現疑似前往南韓發展，並在當地接拍電視劇，紛紛私訊她們留言詢問，因此兩人也在近日發出貼文表示：「實在不想在準備期末考的時候打擾大家，但已經有N個人來問是不是有去韓國拍戲了，是有這麼像嗎？」

照片中，除了樂樂、媃媃的甜美合照外，上方還貼出南韓知名童星李蕊（이레）的照片，原來是網友們將兩人誤認成李蕊，而李蕊近期也因拍攝電影《屍速列車：感染半島》及電視劇《Hometown》、《地獄公使》再度獲得矚目，人氣及演藝事業同樣不斷攀升。

網友看到照片後也相當驚訝3人相似的程度，紛紛留言：「聽說世界上有會三個人跟自己長得很像」、「上面那張演員照第一眼看確實很像」、「我一看到她真的以為是樂媃」、「超像」、「像！很漂亮 樂媃準備進軍韓國了」、「真的很像耶」、「李蕊小時候演的《素媛》也很值得推薦」，意外掀起話題。