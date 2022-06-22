在化工股和大宗商品股推進下，歐股在周二延續了上漲的走勢。然而在衰退擔憂下，歐股上周遭到殘酷拋售，並來到超過一年的低點。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲1.44點或0.35%，為408.58點，為連續第三個交易日的上漲。

礦業股跌深反彈，收漲1.3%。在原油價格上漲之下，油氣股也上漲1.28%。

化工股上漲1.8%。法國工業瓦斯公司Air Liquide在與瑞典公用事業公司Vattenfall達成大規模電力購買協議後，上漲3.1%，報131.2歐元。

在貝恩(Bain)發表樂觀報告之後，奢侈品股上漲。貝恩指出，在美國和歐洲購物者持續買進高級鐘錶、珠寶和鞋子之下，奢侈品的銷售在今年至少會成長5%。

然而衰退的陰影揮之不去，一產業組織提出警告，稱如果俄羅斯天然氣供應完全地中斷，德國將面臨某種程度的衰退。義大利也表示，將提供資金，協助天然氣公司填充滿天然氣儲備，以避開今年冬天可能的危機。

瑞銀在給客戶的一份簡報中表示，有鑑於歐元區經濟的逆風情勢增加，瑞銀建議投資人將注意力放在防禦性股票，例如醫療保健股，以及價值型股票。

貝萊德投資策略主管Karim Chedid說，「當我們想到央行的鷹派以及成長放緩前景之下，股市信心疲弱，而這些在本周也沒有改變多少」。他並懷疑這種上漲能撐多久。

目前投資人關注聯準會主席包爾(Jerome Powell)本周稍晚在國會發表證詞，以及歐洲商業活動和英國通膨數據。

英國最大航空公司易捷(easyJet)暴跌6.3%，報415.7英鎊；該廉航公司在西班牙包括空姐的機組人員計畫發起九天的罷工，要求更高的薪資。

西班牙電力公司Iberdrola、Endesa、Naturgy都下跌約3%；新聞報導指出，西班牙政府準備對電力公司的利潤徵收新稅。西班牙股市也下跌0.61%。