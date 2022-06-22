夏天不少人會開冷氣幫助降溫，一名網友抱怨，家裡冷氣壞掉，冷氣師傅表示，維修零件要等一周左右，由於家中是西曬，室內溫度達33.5度，他擔憂家中兩隻貓不耐熱，上網尋問網友改善方法，貼文釣出不少內行人說，可以放一桶冰塊在電風扇前，降溫效果非常好，更有人說一度吹到會冷。

原PO昨（21）日於PTT八卦板指出，家中的冷氣突然壞掉，打電話叫冷氣師傅到家裡查看後，卻說維修零件要等一周左右，但他的房子會西曬，室內溫度高達33.5度，他強調自己熱到都沒關係，最擔心家中兩隻貓中暑，崩潰詢問「短期內要怎麼改善？排風扇有幫助嗎？快熱死。」

貼文曝光，鄉民紛紛提出建議，「西曬的話，拉遮光網擋住屋外光線滿有用的」、「去買水枕頭、水床、水枕頭，放在冰箱」、「排風扇其實滿有用的，只是台灣太熱」、「加裝竹窗簾擋西曬，也可以幫助降溫」。

有內行人留言，「可以考慮買一桶冰塊，用電風扇吹，降溫效果非常好，沒冷氣也很涼」、「隔一個密閉的小空間，放冰塊讓電風扇吹，貓躲那邊就好了」、「工業電扇吹冰塊很有幫助哦！我之前這樣做，一度吹到覺得冷」、「寶特瓶裝水冷凍，結冰後拿毛巾包起來放在電風扇前吹」。