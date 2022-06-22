警政署長陳家欽提前退休有政治力介入？ 蘇貞昌一句話回應｜中時新聞網

上任至今快5年的警政署長陳家欽，今(22日)驚傳申請提前退休，震撼外界。他稍早向本報記者表示，確實在20日遞交報告，但程序上還是要看府院流程，尊重長官的決定。對此，行政院長蘇貞昌今(22日)出席「全民相挺 漁民放心～台灣石斑 世界尚讚」記者會受訪時也做出簡短「回應」。

媒體詢問「關於陳家欽申請提前退休，院長知道這件事嗎？是否有慰留?外界質疑有政治力介入是否屬實？接下來會由誰來接任？」蘇貞昌僅表示，「任何人事有變動我也向外界做報告」，沒有具體回答。