王姓男子與紀姓男子於今年5月相約到楠梓區惠心街工地偷竊建材，兩人與另一名涉案女子在事後接受警方詢問時，3人互推責任，辯稱是對方指使。警方大嘆，此事真是應驗「大難來時各自飛」。警方詢後，全案依加重竊盜罪函請橋頭地檢署偵辦。

楠梓分局翠屏派出所於今年5月25日接獲姚姓民眾報案，稱其在惠心街的工地多樣建築材料遭竊，損失新台幣4萬5000元。

警方獲報後立即調閱現場監視器，發現2名男子分別駕駛租賃小貨車及車行名下的重機車到一處工地偷竊建材，經員警連日調閱相關資料後，掌握竊嫌43歲王男所駕駛自小貨車涉有嫌疑，先於5月27日通知到案。

王男對所做犯行皆予承認，但卻推稱「此案是另名毒品通緝犯49歲紀男提議行竊，變賣後自己才分到2000元等」，而紀男於案發後因他案遭查獲入監服刑，後來經員警於6月10日前往監獄借訊，紀男雖然對犯行坦承不諱，但他也推稱「這案是王男提議，自己不知情，也沒分到任何好處，並咬出當天犯案王男的女友也在車上把風未下車，請員警再好好仔細查看監視器」。

員警得知後反覆勘查監視器影像，果真自小貨車內副駕駛座還有另名女性，再查得30歲邱女並通知她於6月19日到案說明，她雖坦承在場，但否認有參與整起行竊過程，都是2男去行竊的，自己也沒分到任何好處。

員警聽後即予訓斥：「做案時大家稱兄道弟，出事了大家紛紛走避，根本沒義氣」，詢後全案依加重竊盜罪函請橋頭地檢署偵辦。