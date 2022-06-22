中央流行疫情指揮中心被病毒攻陷後，指揮官陳時中、發言人莊人祥等人陸續確診，包括衛福部兩名次長，被網友稱「確診五月天」。陳時中隔離逾7天，但快篩仍呈現陽性，暫時不公開露面。反而是莊人祥已結束隔離，預計今天下午2點主持疫情記者會。

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再次感染「後遺症大增19.6％」 醫曝做好1事很關鍵
防疫表現 侯友宜六都6連霸 陳時中多1成噓聲
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