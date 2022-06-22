「確診五月天」他最先公開亮相 今主持疫情記者會 10:082022/06/22 中時新聞網 王嘉慶 、 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 莊人祥解隔，今將主持疫情記者會。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心被病毒攻陷後，指揮官陳時中、發言人莊人祥等人陸續確診，包括衛福部兩名次長，被網友稱「確診五月天」。陳時中隔離逾7天，但快篩仍呈現陽性，暫時不公開露面。反而是莊人祥已結束隔離，預計今天下午2點主持疫情記者會。 PChome 24h購物祭「新鮮台灣漁產」專區 7/4前食品類滿1元抽最高1萬P幣 再次感染「後遺症大增19.6％」 醫曝做好1事很關鍵 防疫表現 侯友宜六都6連霸 陳時中多1成噓聲 #指揮中心 #CDC #確診五月天 #莊人祥 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 土木業界都用過他開發的系統 北科大教授宋裕祺獲傑出貢獻獎 11:002022/06/22 生活 桃園今＋4250 鄭文燦估這時間點確診數降至千例以下 10:312022/06/22 生活 亞太暨台灣永續行動獎 熱烈報名 04:102022/06/22 產業．科技 陳玉珍批綠 別用大台灣主義霸凌金門 04:102022/06/22 政治要聞 美2023國防授權法案 助台自我防衛 04:102022/06/22 焦點新聞 國內首見2例成人MIS-A通報 1人死亡 04:102022/06/22 生活新聞 台灣積層 綠色軟性包材領導廠 04:102022/06/22 產業特刊 台灣人壞習慣 害腸年齡比實際多11.3歲 要改善有訣竅 07:462022/06/22 健康 美前防長指一中政策已無用處 籲拜登重新檢視 06:282022/06/22 國際 2022誰來做老大》台北市長 林佳龍盼民進黨7月17日前完成北市提名 04:102022/06/22 政治要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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