中央流行疫情指揮中心被病毒攻陷後，指揮官陳時中、發言人莊人祥等人陸續確診，包括衛福部兩名次長，被網友稱「確診五月天」。陳時中隔離逾7天，但快篩仍呈現陽性，暫時不公開露面。反而是莊人祥已結束隔離，預計今天下午2點主持疫情記者會。