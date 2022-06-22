YouTuber奎丁(Zamy／王乙晴)有著美豔外型及32E性感身材，學生時期被封為「輔大豪乳女神」，憑著豪邁不做作風格在IG有68萬人追蹤，YouTuber內容時常以實驗等內容為主，近日她推出新片揭密網紅詐騙的手法，內容讓許多人驚訝，在網路上掀起爭議。

YouTuber奎丁近日發布新片，提起前陣子有許多網紅拍攝T-SET的投資影片，而且獲利賺超大，只要把錢投入套利機器人中，機器人會幫顧客自動投資，一個月就能翻倍。奎丁解釋這個項目的前身叫做TokenSet，是多次改名的詐騙項目，奎丁專門去請教專家史旺基，專家直說：「不可能會有投資報酬率這麼高。」

奎丁表示雖然項目可惡，但是詐騙還接下業配的網紅更加可惡，「沒有你們的推廣，會有這麼多人知道這個項目嗎？」，她踢爆這些網紅不但拿了業配的錢，一邊抽下線的傭金，甚至還幫廠商去找其他的網紅來業配。該項目的廠商3月23日有找上奎丁來談業配，當時奎丁知道後就準備踢爆這些無良網紅，為此奎丁花時間混入很多投資群組。

奎丁譴責接下詐騙業配的網紅。（圖／翻攝自YouTube 奎丁Zamy）

奎丁估計網紅可以靠這個項目抽成抽多少錢，「最頂60%，月收益90%」來算，最低投入資金就要3000美元（約8.9萬台幣），如果粗估有100人使用邀請碼加入，推廣網紅1天就可以從粉絲身上吸2萬7千塊台幣，1個月至少能賺新台幣81萬元。群組裡面有好幾百甚至到千的人頭，「就是百萬以上再賺的欸」

而拍這部片時這個項目崩盤，投資方已經跑路，奎丁點出這些推廣網紅出事就立刻刪影片、發現時動態討拍，將責任推得一乾二淨，私下還在網紅互助會分享戰績，讓奎丁暴怒痛批「你們這種人到底憑什麼當網紅，害群之馬」。她找到律師諮詢推廣網紅是否會有法律方面的責任，律師回應「刑事上未必一定會有事，只是這個民事如果被告，可能閃不太過。」

這支影片發出去，許多人也和奎丁分享因為被網紅的影響力迷惑，才投錢進去，也有大學生因為被煽動投資，現在項目跑路了，錢全被吃了，心境上十分絕望。奎丁加碼爆出疑似有網紅大言不慚：「目前我聽過賺大錢的方式都有灰色地帶，我不覺得我在騙人還是對不起自己良心，我今天只是把偏門的東西公諸於世而已。」