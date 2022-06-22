第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄舉行，為迎接人潮、帶動觀光，市府觀光局網羅全市近百家業者優惠，並做成懶人包，放在高雄旅遊網上，提供遊客建議旅遊行程及店家資訊。

第33屆金曲獎頒獎典禮將在7月2日於高雄巨蛋登場，其中「金曲國際音樂節」系列活動也配合典禮，搶先於6月24日至26日在高雄流行音樂中心舉行。

觀光局發布新聞稿表示，為迎接金曲音樂盛宴，並讓遊客體驗高雄的文化、觀光魅力，觀光局網羅全市近百家業者優惠，於高雄旅遊網製作「喜迎金曲33高雄觀光懶人包」專區，提供遊客建議旅遊行程及優惠店家資訊。

其中包括萬豪酒店即日起至7月2日，配合金曲獎推出特色金曲餐點，如皇怡咖啡廳的金曲獎在高雄Canape套組，其他餐廳還有金曲手捲、高雄港風金曲33海鮮龍蝦燉飯及金曲33乾式熟成安格斯火焰戰斧肋眼牛排雙人套餐等。

漢來美食餐飲集團旗下品牌PAVO餐酒館，7月1日至3日憑金曲獎相關證明票根，如金曲獎頒獎典禮門票、演唱會門票等，即享全品項啤酒買一送一優惠。

漢來上海湯包夢時代店7月1日至15日當日內用消費，有芋泥燕麥珍珠露買一送一優惠；邁泉豬排、胡椒廚房、樁涮、元町家等高雄分店，6月23日至7月3日也推出歌王歌后預測活動，及身分證對中2個「3」可獲店家加贈美食。

住宿部分，寒軒國際家庭房入住只要新台幣3333元，高雄商旅雅緻家庭房優惠2333元，另漢來大飯店、晶英國際行館、高雄洲際酒店等也有優惠活動。

百貨商場及觀光業者如漢神巨蛋購物廣場、漢神百貨本館店、鈴鹿賽道樂園、棧貳庫、香蕉碼頭等店家，也推出許多優惠方案。

觀光局表示，由於金曲系列活動在夜間舉行，民眾白天可先逛高雄景點及品嚐美食，如旗津、崗山之眼天空廊道、田寮月世界、愛河、駁二藝術特區等景點，另7月起還有旗津啤酒音樂嘉年華、黑沙玩藝節等活動可參加。（編輯：黃世雅）1110622