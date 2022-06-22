興櫃市場新股掛牌熱，達發科技（6526）、浩宇生醫（6872）、高福化學（4773）等3家公司今（22）日掛牌買賣，達發及浩宇2檔掛牌興櫃一般板，掛牌價各為650元、35元；高福掛牌興櫃戰略新板，掛牌價112元。

半導體股達發科技主辦券商為凱基證券，該公司主要生產無線通訊晶片、固網通訊晶片。2021年營收117億3,979萬元，稅後盈餘19億4,623萬元，EPS為15.79元；自結今年前4月營收71億4,464萬元，稅後盈餘13億7,976萬元，EPS為9.48元。

化學生技股浩宇生醫主辦券商為元富證券，該公司專注於兩大核心技術平台「聚焦式超音波系統」及「治療導引追蹤系統」之開發。2021年每股虧損1.80元，自結今年前4月每股虧損0.20元。

化工股高福化學主辦券商為元富證券，該公司產品為苯乙烯衍生塑膠材料，產品銷售價格與上游原物料苯乙烯（SM）報價具高度連動性。2021年營收41億2,898萬元，稅後盈餘4億5,910萬元，EPS為9.49元，自結今年前4月營收14億8,308萬元，稅後盈餘1億7,060萬元，EPS為3.53元。