每年7月起北太平洋西部海域颱風逐漸活躍，台灣即將進入颱風季節。台水公司今天表示，今年受惠春雨及梅雨，目前水情甚佳，北、中、南主要水庫有效蓄水量較去年同期增加約8603萬噸至2億2185萬噸，全台各地估計至今年8月底前供水無虞。

台水公司表示，以目前水情評估，近期不會出現缺水問題，全台各地估計至8月底前供水無虞。不過，仍須防範突發性豪雨及夏季颱風可能造成的高濁度問題、供水設施損壞等原因，導致缺水。台水公司除作好相關整備工作外，仍呼籲民眾務必節約用水。

依中央氣象局長期天氣展望預測，今年年6月間仍是梅雨季節，鋒面在台灣附近徘徊時，易有出現局部性大雨或豪雨的機會。一般自7月起北太平洋西部海域上的颱風生成逐漸活躍，台灣即進入颱風季節。

台水公司指出，截至今年6月21日止，北部主要水庫新山、石門、寶山、寶二水庫有效蓄水量合計2億3368萬噸（平均蓄水率92.83％），較去年同期增加約8603萬噸；中部永和山、明德、鯉魚潭、德基水庫有效蓄水量合計為3億3950萬噸（平均蓄水率98.56％），較去年同期增加約2億2185萬噸；南部曾文、烏山頭、南化三座水庫有效蓄水量為4億897萬噸（平均蓄水率60.37％），則較去年同期增加約1億908萬噸。