不少人會將閒置的空間出租補貼家用。一名居住在新北的男網友近日發文要出租整層公寓，且包水包電，但會附加一名住客，就是他年邁、行動不便的老母親，雖然他強調媽媽有照服員幫忙照料，且幾乎不會離開房間，但仍引起網友討論，甚至還有眼尖網友發現，他出租房間的時間與規劃出國玩的時間重疊，讓不少人吐槽，但也有人認為不喜歡可以滑過去，不必來說人家。

一名男網友近日在臉書上發文表示，他想在7月22日至10月初期間，短期出租位在江子翠捷運站附近的公寓，有一個房間、一間衛浴、一間廚房與客廳可以使用，每月租金3萬2000元，若要單周租則是每周8000元，其中水、電、天然氣與瓦斯的費用都已經包含在租金裡面，不需要額外繳納。

男子出租公寓附贈「老母親」當室友，引起網友討論。（圖／翻攝自臉書）

男網友補充說，房子裡還有另一位房客、是他年邁的媽媽，但媽媽的房間擁有獨立衛浴與餐桌，且因為年紀很大無法離開房門，因此每周一至周五，會有照服員來家中幫忙照料媽媽，周日的部分則由姊姊來幫媽媽洗澡與買飯。

貼文引起網友討論，「奇文共賞，誰要付32000元的房租，還得跟年邁的陌生人一起居住，是去當房客還是當看護？到底是誰該付錢給誰？」、「萬一老人家發生什麼狀況，是不是還都會算在房客頭上？」

網友發現男子出租房屋的時間，與規劃出國旅遊的時間重疊。（圖／翻攝自臉書）

另有眼尖網友發現，原PO出租房間的時間點，與另一篇發文中規劃要出國旅遊的時間不謀而合，「出租人打算出國玩，然後找盤子幫他付機票錢」、「計畫通」、「這樣蠻聰明。」不過，也有網友替原PO緩頰說，將閒置空間活用，趁機補貼自己有什麼錯？嫌貴或是不喜歡有室友的人，大可以不要租，沒必要公審或是吐槽人家。