「1集2戳3抽」台南菜市好禮抽獎三重奏，最大獎抽電動機車。(曹婷婷攝)

受疫情衝擊，台南的傳統市場人潮減少3、4成，市長黃偉哲今天宣布從6月28日起至8月7日，推出「1集2戳3抽」台南菜市好禮抽獎三重奏，由東菜市、六甲、善化、新市、新營第一及水仙宮6個公有零售市場每周輪番上陣，買菜集章即可參加抽獎，獎品包括光陽i-One電動車、15吋筆記型電腦、50吋液晶電視等。

為了提振市場買氣，黃偉哲2周來除了跑市場、夜市展開快閃發50元抵用券活動，目前已累計跑19場，送出約4000張抵用券，上周也攜手Uber Eats媒合市場攤商推廣外送服務，今天再宣布推出「1集2戳3抽」菜市好禮抽獎三重奏活動，期能持續刺激市場買氣，增加攤商營業收益。

黃偉哲說，「1集2戳3抽獎」活動，為民眾到指定市場索取專屬集章卡，購買6大類商品，即蔬菜水果、家畜類、家禽類、熟食、海鮮、雜貨百貨其他類，就能參加1次戳戳樂，另外，於專屬集章卡填寫個人基本資料，可參加抽獎，最大獎是光陽機車贊助的2輛電動機車。

黃偉哲也說，針對沒有辦法到傳統市場消費的民眾，也開闢傳統市場跟快遞業者、Uber Eats合作模式，把你上網買的菜，直接送到你家。提供多元管道，既保留傳統市場購物習慣，也接收線上外送的便利性。

市場處長陳豪吉說，疫情後，為積極振興傳統市場商機，市場處持續推出不同促銷活動，除了好禮抽獎三重奏外，銅板快閃夠購GO等促銷活動也持續在各市場及夜市辦理，歡迎民眾一起前進傳統市場採購，除幫助攤商，也可用小錢把大獎帶回家。

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