自封為「FBI帥哥」的網紅鄧佳華先前豁出去拍謎片後引發不少話題，還接連拍了續集，為他炒紅不少人氣。昨(21日)鄧佳華突然自曝感情狀態，稱和美女網紅穩定交往中，消息傳回女方耳裡，這回女主角吳芸帆沒生氣，反倒幫忙求情，請大眾別責怪鄧佳華，可說人美心善。

鄧佳華今年2月時宣布拍了謎片續集，還引來Youtuber「薇傲」開箱拍片現場，過程中薇傲不僅公開鄧佳華的真實尺寸，也揭露拍謎片現場的甘苦談，表示外人以為當男優很輕鬆，但其實工作時一個動作就要重複拍超過10分鐘，還得時時維持「興奮」的狀態。

女模吳芸帆身材火辣、臉蛋甜美。（圖／翻攝自micky_wu0611 IG）

而沒交過女友的鄧佳華，先前狂對親子台的「香草姐姐」李宜軒示愛，不僅在臉書留言騷擾女方，還揚言要到電視台找對方，讓李宜軒不堪其擾，去年底宣布從電視台畢業，並拋棄香草姐姐暱稱，改名為「米卡米」，更讓不少網友痛批鄧佳華有如恐怖情人的行徑。

吳芸帆否認和鄧佳華交往。（圖／翻攝自吳芸帆臉書）

昨鄧佳華突然無預警發文，宣告終結單身，和在IG擁有20多萬粉絲的網紅模特兒吳芸帆改狀態宣告「穩定交往」，讓女方狂被私訊問是真是假，吳芸帆回應：「單純前兩天有公開活動佳華是粉絲，佳華有來探我班所以拍了很多我的照片，謝謝佳華的支持及本來就支持我的粉絲然後我也沒注意到『佳華』行為直接掛穩交，我也已經移除了，大家也不要在去罵我或他 」。

對此，鄧佳華今天上午也認錯，表示：「芸帆是我的好朋友，我們並沒有交往，芸帆也不是我真正的女朋友，大家不要誤會了」，網友則說：「沒有誤會本來就知道是假的」、「要不然你真正的女朋友是哪一個說出來給大家聽聽」、「每個和你和照的正妹很衰，會被掛穩交，被認定是朋友」、「現在跟騷法已經上路了，要是他再來騷擾妳就可以採取行動了」。