台中市南區一處透天住宅昨天晚間發生火警，屋主前議長劉火旺之子劉清標，與外籍看護被救出時無生命跡象，送醫後傷重不治，劉妻與劉的女兒自2樓跳下逃生，起火原因仍待調查釐清。

台中市消防局昨天晚間9時58分獲報，南區復興路三段一處住宅發生火警，派遣各式救災車輛20車，及消防人員61人前往搶救。

消防人員到場後發現，火警現場為3層樓透天頂樓加蓋住宅，其中90歲的劉清標與31歲的越南籍看護，被受困在3樓，受困在2樓的82歲劉妻與59歲的女兒，自行自2樓跳樓逃生，有腳痛、背痛及吸入性嗆傷，皆意識清楚，送往衛福部台中醫院救治。

3樓受困的2人經消防人員進入搜救後協助脫困，但都已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，分別送往中國醫藥大學附設醫院及中山醫學大學附設醫院搶救，但急救後仍傷重不治，火警撲滅後，消防局正調查釐清原因。

南區長春里長林姍汝證實，屋主為台中市前議長劉火旺之子劉清標，劉清標曾任明德中學董事長、欣中天然氣公司董事長，及台中市工業會理事長等職務﹔劉火旺則曾任台中市議會第1至第8屆議員，並擔任4屆議長職務。（編輯：黃世雅）1110622