罕見！屏東縣鹽埔鄉前年發生一起死亡車禍，林姓老翁騎機車違規左轉，橫越對向車道，遭到直行的丁姓男汽車駕駛撞上身亡，丁男事後遭到檢方依過失致死罪起訴。屏東地院審理時，2份車禍事故檢定報告均指出駕駛應負起未注意車前狀況的責任，但法官認定駕駛反應時間不到2秒，判無罪。可上訴。

檢方起訴指出，丁姓男子2020年12月24日上午駕駛自小客車，沿屏東縣埔鹽鄉民意路由西向東行駛，本應注意車前狀況，卻因疏於注意，撞上違規左轉橫越車道的林姓騎士，造成林男創傷性休克死亡，偵結後依過失致死罪嫌起訴。

對此，丁男辯稱，他有看到林男的車，但那個路段沒有路口，不知道他會突然橫越過來，表示自己來不及反應；丁男的辯護人稱，案發地點非十字路口可提供穿越，被害人騎車偏移直到被丁男撞上，期間相差不到1秒，時間非常短，事發當時丁男也在自己車道上，沒有證據可顯示丁男當時超速等，認為丁男無過失。

屏東地院指出，檢方所提交的2份車禍鑑定報告，均認定丁男未注意車前狀況，導致事故發生，但本院將此案送公路總局車輛行車事故鑑定覆議會，該覆議意見認定，被害人迴轉時未注意對向車輛為肇事主因，丁男突遇迴轉機車措手不及，難以防範，無肇事因素等，故認定，丁男事發時反應時間少於2秒，縱使未能及時煞車，也難以責令丁男負起過失責任，諭知無罪。可上訴。