俄烏戰爭爆發後，西方國家對俄羅斯祭出禁運石油制裁，企圖打擊俄國重要經濟支柱「能源產業」，但大陸和印度卻趁機撿便宜大買俄油。大陸海關總署日前公布，5月大陸從俄國進口原油較去年同期暴增55%創下紀錄，時隔19個月後，俄羅斯再次幹掉沙烏地阿拉伯，成為大陸最大石油供應國。俄油被歐美制裁反而賣越好，西方對普丁出重手，看似白忙一場。

觀察者網報導，大陸海關總署公布5月大陸進口原油總量約為4582萬噸、年增11.8%，其中從俄羅斯進口原油842萬噸，較去年同期成長55%，緊跟俄羅斯之後，從沙烏地阿拉伯進口782萬噸原油、年增9%，低於4月的893萬噸，意味著俄羅斯取代沙國成為大陸最大原油供應國。

而大陸5月從巴西進口原油220萬噸，比去年同期下滑19%左右。俄油在價格上更具競爭力，也擠壓南美洲油商的生存空間。

路透指出，在西方制裁影響下，俄羅斯石油供應商不得不跳樓大拍賣來促銷，也讓買家從中獲利，同時表明，即使俄羅斯遭到制裁，莫斯科依然有能力找到石油買家。

報導提到，雖然大陸受到疫情和清零政策衝擊，石油需求量大幅銳減，但主要石油進口商如中國石化與振華石油，大手筆買進便宜俄油，同時也從受制裁的伊朗買進廉價石油。

華盛頓郵報提到，俄烏戰爭並未對中俄貿易關係造成影響，俄羅斯低廉的原油也給大陸提供補充戰備儲油的好機會。