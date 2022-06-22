「甜姐兒」侯佩岑不只是演藝圈的氣質女神，也是美魔女的代表，保養有術的她，沒有讓歲月在臉上留痕跡，完全看不出是43歲的熟女，不過侯佩岑昨（21日）卻曬照驚喊：「胖了」，不過仔細看照片，她顏值依舊俏麗、小腹平坦，絲毫不見「長肉」跡象，讓網友直呼：「好美，一點都不胖」。

照片中，侯佩岑放下一頭長髮，身穿白色貼身上衣搭配黑色外套入鏡，精緻妝容加上絕美五官，讓侯佩岑看起來依舊是女神一枚，但她卻發文驚喊：「胖了」，還貼出3個遮臉的貼圖，只不過侯佩岑顏值依舊俏麗、小腹平坦，完全看不出有發福跡象。

侯佩岑對自我身材要求超嚴格，不過網友則紛紛留言力挺：「好美，一點都不胖」、「從哪個角度看」、「胖了0.2公斤嗎」、「我覺得剛剛好」、「一直找 找不到哪裡胖」，還有人嘴甜說是「顏值胖了」。

親民的侯佩岑日前還透露，覺得最近有些照片拍起來不太像自己，侯佩岑不解是化妝方式改變，還是濾鏡修圖的關係，不過，侯佩岑也強調：「真的沒做什麼」，侯佩岑還直接曬無濾鏡、零修圖照片，只見侯佩岑肌膚依舊白皙光亮、五官俏麗，不管是臉蛋或身材都看不出歲月痕跡，43歲狀態好到驚人。