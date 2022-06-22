桃園22日新增4250例本土確診個案，總確診數為40萬590例，市長鄭文燦主持防疫會議表示，桃園疫情狀況從4月25日達1千例、5月20日達1萬例的高點，歷經25天爬坡期，以2倍時間計算，下坡要花50天，若要確診數降至1千人以下，預估7月10日可達成，整體疫情趨勢是下降。

鄭文燦指出，桃園的盛行率為17.7％，全國盛行率為14.5％，可見北北基桃疫情先走，中南部地區在後，雖然疫情每天高高低低，但總體趨勢往下降，疫情收斂過程仍要保持防疫規範，做好輕重症分流，醫院已經降載責任病床數至15％，專責病床總計1132床，現仍有762床空床，醫療量能充裕。

談及市內疫苗接種政策，鄭文燦說明，桃園65歲以上長者第3劑疫苗覆蓋率達77.4％，為六都最高，本周將接種3天、下周接種2天，提供BNT、莫德納、高端疫苗於26個社區接種站同步開打，BNT、莫德納、高端疫苗可混打，僅AZ疫苗不開放混打，接種間隔時間要達150天。

針對校園疫苗接種計畫，教育局長林明裕表示，22日各級國高中學校共95校、超過7萬名學生以接種完畢，接下來將替國小及幼兒園接種BNT或莫德納疫苗，合計約10萬名學生會參加接種，預計在7月5日前完成，由於幼兒園數量多，將會併入鄰近國小接種，須由家長陪同施打。