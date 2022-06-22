M31(6643)宣布，12奈米製程的PCI Express (簡稱PCIe) 5.0規格IP已完成驗證，並具備量產動能。同時，內部已著手開發7奈米PCIe IP且額外支援Compute Express Link (CXL)功能，提供處理器互連、大範圍的乙太網路協定和記憶體擴充器的新應用。

在人工智慧、物聯網及5G快速發展下，打造了全方位的聯網裝置、衍生出更多元的應用領域，但隨之而來的是急速上升的數據及運算問題導致資料吞吐量大增，對運算架構各方面都產生了極大的壓力。為了因應龐大的聯網和資料移轉的需求，需要更高速傳輸介面的協助，因此，具有高頻寬的高速匯流排 PCIe 5.0在雲端運算與AI未來發展扮演了關鍵角色。

M31所開發的PCIe 5.0 PHY IP 為高頻寬應用提供高性能、多通道能力和低功耗架構，支持完整的PCIe 5.0 Base應用範圍，並符合PIPE 5.2規範。此IP集成了高速混合信號電路，於32Gbps的最大數據傳輸率和最糟情況的插入耗損(Insertion Loss)皆提供最佳的功率，可大幅加快傳輸速率並維持系統穩定度。PCIe 5.0完全相容於過去幾代的PCIe架構，並針對高容量傳輸介面進行改良設計。通過支持根複合體（root complex）以及分岔(Bifurcation) 模式，搭配M31獨特模組設計，更可以最高合成一個512Gbps的IP，提供更高速的頻寬並滿足不同通道條件的要求。

M31總經理張原熏表示，M31從IP的設計、量測到系統相容性測試，皆與客戶保持密切合作，因此能針對客戶的產品應用提出最佳化解決方案。相較於前幾世代，新版本的PCIe5.0規格頻寬是前代的兩倍之多，同時在成本、功耗、設計複雜度與相容度也都更加優化。隨著PCIe的應用越加廣泛，M31通過矽驗證的高品質矽智財將有助客戶加速開發全新的PCIe規格產品，日前終端客戶已於2022 CES發表新一代產品並進入量產，是對M31在實現PCIe最新標準上扮演著要角並獲得客戶迅速採用的最佳佐證。