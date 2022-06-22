台北市一家旅行社的潘姓總監因營運狀況不佳，虧損連連，涉嫌於2020年以不實的國內出團資料，向交通部觀光局詐領安心國旅補助33萬餘元，觀光局發現後移送檢警偵辦。台北地檢署因潘男認罪，並且繳回犯罪所得，22日給予潘男緩起訴處分，命他須支付公庫5萬元。

檢警調查，交通部觀光局2020年推出安心旅遊國旅補助，提供國內旅行業者申請，但事後觀光局檢視資料發現，潘姓總監任職的北市某旅行社提交的申請資料異常，疑涉詐領，移請檢警偵辦。

檢警查出，潘男涉嫌自2020年11月起，申請台中、高雄等5團國內旅遊團補助，檢附不實的訂房、訂遊覽車資料，詐領每團6至7萬元的補助，總計詐取33萬1000元補助。

檢警發現，潘男的旅行社雖有訂房、訂車，卻沒有支付訂金，也沒有出團，向交通部觀光局詐領國旅補助，涉嫌詐欺、偽造文書等罪；北檢調查時，潘男因旅行社虧損連連，因而出此下策，並繳回犯罪所得。

檢察官考量潘男認罪，沒有前科，且繳回犯罪所得，今處分緩起訴，期間1年，命他支付公庫5萬元。