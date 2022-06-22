本土疫情持續延燒，婦產科名醫蘇怡寧收到一名女網友私訊說自己確診但懷孕了，該不該生下小孩？對此，他只回兩句話「醫師不是上帝，無法幫你決定該不該生的問題」，要不要生，只有夫妻自己有權利決定。

蘇怡寧在臉書分享一名女子的私訊截圖，寫著「請問醫師，我6/3確診、6/9驗出了懷孕，請問這小孩該不該生，我擔心的點是會不會因為染疫過而造成小孩出生後的一些發育問題，謝謝醫生」。

蘇怡寧表示，「寶寶有xxxx問題該不該生？」這問題已經被問了20幾年，但每次被問到都會覺得很沉重，寧願孕婦問他「這樣寶寶會不會有什麼併發症，該注意什麼？」而不是劈頭就問這樣的寶寶該不該生。

蘇怡寧表示，「非引導性遺傳諮詢」是產前遺傳諮詢必須秉持的基本原則，也是專業醫護人員的責任，告知病人即將面對的狀況，但必須尊重病人自主決定的權利，盡量不要引導病人依照醫師的想法去做決定。但也有人曾因此在網路上給負評，理由是「沒有給他心中想要的答案，為什麼還要付掛號費？」、「遺傳諮詢的時候不太有情緒、太殘酷，不知道父母親需要支持嗎？」讓他反問「難道你希望我笑著跟你說『拿掉這個孩子，加油』這樣？抱歉我做不到」。

蘇怡寧表示，孩子要不要生下來，他答案是每個人想法都不一樣，做自己不用管別人，但要做到非引導性遺傳諮詢也很難，「我是人，也有情緒，但我必須試著不能讓我的情緒去影響你的決定」，至於在網路上問診的，「很抱歉，你不可能得到答案的，醫師從來就不是上帝」。