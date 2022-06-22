【全程影音】疫情下稅收還超收4千億 國民黨：提高弱勢補助、凍漲夏季電價｜中時新聞網

電價審議委員會預計在6月底召開會議，決定接下來的用電收費政策，近日則傳出可能採用僅漲大戶及千度以上豪宅的方案，且漲幅至少8%，一般家庭用戶與服務業等商家則考慮不調漲，最終決議仍需要等待委員會召開後才會明朗。

電價審議委員會原定在4月召開，但先前受俄烏戰爭造成國際燃料價格浮動劇烈的影響，因此決定延期開會。然而受到國際燃料價格早已飆漲多時，漲價似乎已經成為共識，至於怎麼調漲則成為外界關注焦點。

自由時報報導，傳出可能會選擇調漲用電大戶、月用千度以上豪宅電價至少8%的方案，且為了顧及民生，一般家戶用電多在500度、330度區間，商家、賣場服務業等也傾向不調整。

中國時報先前則報導，經濟部已推演電價3劇本，包括全面調漲3%、全面凍漲及調漲工商用電大戶等，但如何決定仍在煎熬，有相關人士則認為，在通膨居高又適逢夏月電價時期，把民眾接受度擺第一推估，凍漲機率比較高。