在資本控制以及企業繳稅季的支撐下，俄羅斯盧布對美元和歐元匯率在周二雙雙躍升至近7年新高。

盧布兌美元升2.1%，來到54.44盧布，並一度觸及54.20，為自2015年6月以來最強勁表現。

盧布兌歐元升1.8%，為57.80盧布，盤中並觸及到57.025，為2015年5月以來最高水準。

受到大宗商品出口帶來的高收益、進口大幅下降，及禁止家庭提取外幣等資本管制，讓盧布成為今年全球表現最好的貨幣。

俄羅斯官員上周在聖彼得堡的經濟論壇上，也強調了盧布的強勢表現。但是也有人擔心，隨著西方的制裁行動持續，俄羅斯經濟可能陷入衰退。

Veles資本在一份簡報中表示，由於缺乏重要的內部和外部拋售因素，盧布在俄羅斯市場可能繼續上行。

BCS Express則說，盧布仍可能繼續維持其供需嚴重不平衡的情形。市場仍無法滿足外幣買家需求。

下周初要繳稅的企業也支撐了盧布，特別是以出口為主的企業，他們必須持續將美元或歐元轉換為盧布。

然而SberCIB投資研究則認為，很難將盧布近期的上漲，歸因於出口商將一些強勢貨幣的兌換回盧布，因為匯市交易量一直都很低。

俄羅斯股市周二表現好壞參半。以美元計價的RTS指數上漲1%，為1370點，指數來到2月21日戰爭爆發前夕的高點。

以盧布計價的MOEX指數為下跌1.4%，來到2374點。