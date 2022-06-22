俗話說「防人之心不可無」但總是有人天性單純易受騙，不論是在工作上或生活中都容易被人從背後捅刀。然而有一派人對這類事情特別精明，非常難被有心人算計。如果被他們發現你在打歪主意，他們可能還會偷偷計畫反整你。讓我們來看看有哪些星座上榜吧！

TOP3 天蠍座

你的嘴也許騙得過我，但行為不行。(圖/翻攝自觸mii)

天蠍座善於觀察細節，他們都會留心人們平常不會注意到的小地方，或許正是因為此特質，他們可以從一些小細節嗅出「你不對勁」。而且他們非常喜歡猜測人的心思，他們沒什麼惡意，純粹認為這樣很有趣。天蠍座對謊言非常感冒，而且總是能在對方的一言一行中發現蛛絲馬跡，一眼看穿，對於欺騙或傷害過他們的人，是不會手下留情的。

TOP2 雙子座

靜靜的看你表演。(圖/翻攝自觸mii)

雙子座身為一個能言善道的鬼靈精，怎麼可能輕易落入別人設下的陷阱裡。但和上述的天蠍座不同的是，雙子通常會選擇「看破不說破」然後以打哈哈的方式疏遠你。雖然他們整天嘻嘻哈哈感覺沒在想事情，就算得罪到雙子他們也不會暴怒，但他會在夜深人靜時想起你的謊言，然後在心底暗自否定你這個人。

TOP1 處女座

就算你沒在算計我，我也覺得你在算計我。(圖/翻攝自觸mii)

處女座就是一個喜歡疑神疑鬼、疑心病超級重的星座，心裡常覺得全世界都想算計他們。他們平常就是一個懷疑論者，時時刻刻都很有危機意識，可以說是有些負面，處女座不太相信別人會單純的對自己好，甚至會懷疑對方背後有其他動機。但就因為他們這樣敏感多疑的個性，常常會抓到有心人的小辮子，所以要算計他們，可以說是比登天還難。

不論是與人交際或是職場上都要小心被人算計，但如果遇到上述3星座的人，我想可能會被反過來被捅一刀。所以說害人之心不可有，以免惹到不該惹的對象。