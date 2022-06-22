台灣美國商會今天發布《2022台灣白皮書》。美商會國防委員會建議，中科院應降低國內研發計畫之「本土製造比例」門檻，加強推動國際合作。

美商會國防委員會成立於2020年，只在統整、研議並分享國防企業如何加速台美雙邊關係發展。鑑於國防是雙邊關係的重要支柱，國防委員會致力於強化國防企業的貢獻，就達成台美雙方國防目標提出具體措施。

美商會國防委員會指出，中科院推動之研發計畫均要求高「本土製造比例」門檻，高門檻的要求使外國企業不願與中科院進行進一步的合作。事實上，中科院有些研發計畫確實因為無法達成「本土製造比例」之規定而暫停，使台灣相應產業無法從國際合作中獲益。

美商會國防委員會建議彈性調整中科院研發計畫「本土製造比例」門檻，並提供誘因吸引國際企業與本土企業合作，比如「工合點數加成」或賦稅優惠。

此外，委員會也建議台美雙邊國防產業建立對話機制，這將提供更多本土企業進入全球國防產業供應鏈的機會。透過對話，台灣能儘早提出共同製造的需求，包含軍售項目，國防部可持續追蹤正在進行的專案。台灣也得以共同開發夥伴身份參與或投資的機會，並為該合資企業計畫融資方式。