李姓女慣竊自去年11月至今年2月間，4度隨機在北市萬華區、文山區犯案，趁住戶未上鎖潛進住處闖空門行竊財物，拿走信用卡盜刷，甚至還在宮廟偷手機，共獲取10多萬元不法利益。台北地檢署依竊盜、偽造文書、詐欺罪起訴李女。

檢察官並以李女多次涉及竊盜案遭判刑，仍重操舊業一再犯案被羈押，目前在桃園女監服刑，毫無反省及悔悟，請求法院依累犯規定加重刑責。

起訴指出，李女因涉犯竊盜、毒品罪被判應執行徒刑1年，得易科罰金，2018年6月入監，2020年9月罰金易服勞役完畢出監。

但李女竟於去年11月底凌晨，行經北市中華路時，見住戶大門沒鎖，闖入偷走手機及包包，住戶損失約1萬4000元，並盜買遊戲點數1000點；今年1月27日凌晨，李行經木柵路見某房子窗戶未上鎖，即闖進竊取錢包，盜刷約2萬元。

李女另於今年2月16日晚間，攀爬進興隆路某房子，偷竊價值3萬多元的聚寶盒、8000元現金及紅包袋、2條金項鍊，之後轉往中崙路某宮廟偷走他人手機等財物；3月18日凌晨，李女行經辛亥路，潛進住家偷走手機及平板電腦。