大陸42歲知名女星湯唯，與韓國導演老公金泰勇結婚8年，育有1女Summer，雖兩人婚變謠言頻傳，但湯唯始終低調不願多談，除了照顧女兒外，重心幾乎都放在演藝事業上。而近日湯唯因即將推出新電影《分手的決心》前往韓國宣傳時，卻被網友發現她身材些微走樣，還穿著平底鞋，因此瘋猜她懷上二寶了，意外掀起話題。

由韓國知名導演朴贊郁指導的電影《分手的決心》（Decision To Leave）找來了湯唯、朴海日、高庚杓等多位大咖演員演出，而他也憑著這部電影於本屆「坎城影展」第3度拿下最佳導演獎，備受業界肯定。而在劇中飾演女主角「瑞萊」的湯唯，近日也跟著劇組回到韓國首爾宣傳。

在21日的媒體試映會上，湯唯以一襲淡紫色的深V長裙搭配黑色平底涼鞋亮相，整體造型看起來舒適又不失優雅，但眼尖網友卻發現，湯唯近期不但身材有些走樣，出席記者會所穿的服飾都偏寬鬆，腳上也經常穿著平底鞋，甚至在日前出席坎城影展的紅毯上，也是穿著平底靴出席，令不少人開始懷疑她懷上了二胎，但尚未官宣。不過也有另一派的人跳出來為湯唯平反，表示「受不了，為何現在長胖穿寬鬆+平底鞋就被說是懷孕」、「她之前不是腳踝受傷，穿平底鞋正常啊」、「她本來就偏愛穿寬鬆的衣服和褲裝，有什麼拿來說是懷孕的」、「美女的事酸民少管」、「真服了，能不能管這麼多」、「之前不是還傳人家要離婚了，真鬧」。

事實上，湯唯自從結婚後對於家庭生活十分低調，只會偶爾在微博上分享與女兒的親子時光，卻因此被不少人認為她與金泰勇感情生變，尤其是先前曾傳出她跟金泰勇已分居半年，並被人拍到她獨自帶著女兒做核酸檢測的畫面，讓謠言再度甚囂塵上，她只好透過大陸經紀公司否認，並強調「她和老公非常幸福，現在還為老公電影配音，一家人好好的」破除謠言。