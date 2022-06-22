今天在大聯盟場上洋基以4：5輸給光芒，本季表現突出的先發左投柯特斯(Nestor Cortes)繳出慘烈一戰，只投4.1局就責失4分、挨3支全壘打，其中光芒新秀帕雷德斯(Isaac Paredes)就賞他2轟，而且今天帕雷德斯連3打席都開炮。雖然洋基末局猛力追趕，仍以1分差敗北，柯特斯吞下本季第3敗，目前自責分率上升到2.31。

Isaac Paredes hits his 2nd BIGFLY of the game 🔥



Tampa Bay Ray takes 3-2 lead in the 3rd innings pic.twitter.com/YXGlgDjl5Z — ClutchPoints MLB (@ClutchpointsMLB) June 22, 2022

柯特斯本季表現亮眼，成為寇爾(Gerrit Cole)外備受重用的先發投手，但今天他首局就面臨大災難，被光芒第2棒帕雷德斯、第3棒H.拉米瑞茲(Harold Ramirez)上演「背靠背」全壘打，一口氣噴掉2分，不過2局隊友勒馬修(DJ LeMahieu)立即追回分數，無奈3局柯特斯又被帕雷德斯敲出陽春炮，短短3局苦挨3轟。

4局柯特斯總算回穩，連讓光芒打者擊出飛球出局，上演三上三下，5局教練繼續讓他上場，但遭迪亞茲(Yandy Diaz)敲安後退場，更慘的是接替投手施密特(Clarke Schmidt)仍難逃帕雷德斯毒手，首球就被轟出中外野，2分炮其中1分算在柯特斯身上，此戰帕雷德斯連3打席(全部打席)都開轟，有4分打點，成為洋基投手惡夢。

Marwin González smacks a two-run bomb with two out in the ninth! The Yankees are still alive! pic.twitter.com/ik5JB1t6Zv — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 22, 2022

不過洋基可沒放棄，9局發動反攻號角，托瑞斯(Gleyber Torres)連選4壞球上壘，2出局後二壘手M.岡扎勒斯(Marwin Gonzalez)適時擊出2分炮，將比分追到1分差，這時「法官」賈吉替補(Aaron Judge)上場試圖扮演大英雄，沒想到1球未選就製造高飛球被接殺出局，比賽就此告終，不過賈吉仍維持3成打擊率。