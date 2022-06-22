從事車用光學射出件的坦德(6867)，預計6月23日登錄興櫃，該公司主要業務包括液晶顯示器用的導光板、膠框、車用LENS、車用照明組裝及相關模具研發、生產及銷售等，終端客戶大多為全球市占率排行前幾名的歐美知名品牌車廠。

坦德產品聚焦於附加價值高車用光學領域產品，主要分兩大產品線：汽車顯示器導光板及照明車燈總成。觀察車用顯示器市場，主力尺寸逐漸走向12～13吋，未來車載面板不僅要大尺寸，還要具備可彎曲的應用彈性，這些特點也將持續顯現在車用開發佈局上，坦德2021年出貨主力為8～12吋，但公司憑藉技術能力搶先市場佈局，2019年已開發完成14.9吋與12.3吋大曲面導光板開發，且將為今年出貨主力產品，並已接獲顯示器導光板訂單已達到了31吋，因產品為曲面且為大尺寸，今年出貨量將有倍增效果，營收及毛利率亦可大幅走升。

坦德近年投入車用LED車燈集光準直技術，開發車用照明車燈總成產品，已經成功研發出具有高LED使用效率及微小體積的光源專利架構，並於2020年至111年取得「車用照明裝置」、「導光柱結構」及「車用信號燈具結構以及車用日行燈」等發明專利，亦已成為國內電動車新興勢力首款電動巴士「E BUS」包含頭燈、尾燈、前輪廓燈、後輪廓燈與照地燈等整車車燈總成供應商，並於今年成功取得國內知名品牌的汽車頭燈訂單。

除了汽車市場外，坦德集光式LED車燈光源模組技術，亦可應用於機車及自行車市場，已開發出多款新世代電動自行車的內崁式頭燈，並已獲得知名品牌電動自行車下一世代的電動自行車車燈訂單，電動巴士及自行車車燈，今年開始貢獻業績，上半年已小量出貨，下半年將放大量能。坦德今年在大尺寸導光板營收大幅拉升及車燈新事業產品貢獻下，啟動雙引擎推動業績及獲利成長。

坦德在去年鴻華先進MIH電動車平台發表中，以極細長的先進頭燈技術超出市場預期，領先其他大廠，並於今年4月獲得鴻海與中國信託旗下創投基金「和順興」私募入股，成為鴻海集團架構電動車供應鏈後首家投資的對象，持有坦德28.57％股權，並成為第二大股東。

坦德積極與鴻海旗下子公司合作，以坦德車用燈具的光學專利搭配鴻海組裝製造實力，積極爭取各車廠的車用照明訂單，也因鴻海與車廠的關係，可有效節省投入資源，取得龐大的出海口。