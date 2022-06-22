台積電在半導體先進製程的全球市占達92%，包括美國商務部長雷蒙多與前Google執行長史密特都示警美國在先進半導體方面完全依賴台灣，將使國家安全面臨風險。值得注意的是，澳洲記者克雷格（Craig Addison）早在2001年出版的書中預言成真，他稱台灣先進製程技術將居領先地位，更同意欣銓科技董事長盧志遠「炸毀竹科等同於打垮美國」的說法。

澳洲記者克雷格出生於2001年，過去曾在香港擔任總編輯，研究半導體產業長達17年，他所撰寫的《矽屏障─台灣最堅實的國防》(Silicon Shield)一書，讓全世界看到台灣在半導體業具有無可取代的重要地位，而且重要性與日俱增。

當時，欣詮科技董事長盧志遠為克雷格寫中文版推薦序，表示「想打垮美國，其實只要炸掉台灣的新竹科學園區就好。」後來克雷格還將此一觀點放在他自己的網站上。

自由時報報導，克雷格過去接受採訪時指出，當台灣下游資訊供應鏈出狀況，美國上游廠商也將受害，舉例來說，1996年台海飛彈危機，以及1999年台灣921大地震，當時美國那斯達克證券市場都大跌。他強調台灣掌控全球最先進的晶圓廠，台積電扮演的角色更是至關重要，矽晶圓是台灣最強的優勢，同時也是防護台灣的堅強矽盾 。

美國先進晶片高度依賴台灣，美國學者艾利森（Graham T. Allison）與前Google執行長史密特（Eric Schmidt）日前投書《華爾街日報》，強調台積電在半導體先進製程的全球市占達92%，美國公司包括蘋果、高通、輝達等，幾乎都將所有的製造業務外包給台灣，但萬一台灣的晶片製造產能停擺，或是發生台海衝突，美國的科技業將因此受到重創。