台北科技大學土木系教授宋裕祺是國內知名的橋梁工程與地震工程專家，日前獲頒土木技師公會全聯會「土木工程教育傑出貢獻獎」，由蔡英文總統頒獎。台灣所有的土木技師、結構技師、建築師，幾乎都用過宋裕祺參與開發的「建築物耐震能力評估系統」！

宋裕祺專長於橋梁工程、建築工程、地震工程、耐震設計、結構最佳化分析與設計方面，除了「新型仿生預鑄橋墩系統」等多項國際專利，近年率領研究團隊投入「建築物環型耐震補強構造」，已取得日本、美國和台灣的發明專利。

宋裕祺等人提出「環型補強構造」工法，試驗發現，接受1.6倍原始近斷層地震作用後，試體最大位移比補強前減少85％，試體最大基底所能承受的剪力比補強前提升達39％，「而且補強以後，人一樣可以通行，特別適合大賣場、醫療院所，補強結構後不會影響到原本的動線。」

宋裕祺2003年他回到母校北科大任教，先後開授過「結構設計」、「橋梁工程設計」、「地震工程」等大學部與研究所共22門不同課程。

以土木系大學部必修課程「結構學（一）」、「結構學（二）」為例，這是攸關畢業生報考土木技師和結構工程技師的重要學科，為使學生學到完整內容，他在學校規定的每周3小時課程外都主動加上1小時的課，近20年來不曾間斷。

而且他在這兩個必修課程採用中英文雙語教學，使學生在專業知識以外也能熟悉專業英文的運用。迄今已培養8位博士與72位碩士，發表的國內外論文超過300篇。