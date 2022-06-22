紅航（Red Air）班機迫降邁阿密國際機場（ Miami International Airport）起火

1架從多明尼加首都聖多明哥起飛，周二下午5:30迫降在邁阿密國際機場（ Miami International Airport）的紅航（Red Air）203號班機撞穿通訊塔和一幢小型建築後起火，導致3人輕傷送醫。

綜合CNN等媒體22日報導，邁阿密國際機場發言人秦恩（Greg Chin）說，這架客機降落時起落架斷裂，以致引發事故。而事發當時，機上有126名乘客。邁阿密戴德消防救援隊已控制住火勢，而工作人員已清除流出的燃料。

紅航（Red Air）班機迫降邁阿密國際機場（ Miami International Airport）起火

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）說，這架客機是麥克唐納-道格拉斯（McDonnell Douglas）MD-82型客機，他們周三將派調查小組到現場釐清事故原因。由於這架班機迫降起火，有兩架準備起飛的班機受到影響延誤。

文章來源：3 hospitalized after commercial plane landing gear collapsed at Miami International Airport
文章來源：Plane catches fire at Miami International Airport after crash landing; at least 3 hurt
文章來源：A Red Air McDonnell Douglas MD-82 Catches Fire After Landing At Miami Airport

文章來源：Are Miami International Airport flights delayed after fiery crash on runway? Here’s what we know

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