1架從多明尼加首都聖多明哥起飛，周二下午5:30迫降在邁阿密國際機場（ Miami International Airport）的紅航（Red Air）203號班機撞穿通訊塔和一幢小型建築後起火，導致3人輕傷送醫。
綜合CNN等媒體22日報導，邁阿密國際機場發言人秦恩（Greg Chin）說，這架客機降落時起落架斷裂，以致引發事故。而事發當時，機上有126名乘客。邁阿密戴德消防救援隊已控制住火勢，而工作人員已清除流出的燃料。
美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）說，這架客機是麥克唐納-道格拉斯（McDonnell Douglas）MD-82型客機，他們周三將派調查小組到現場釐清事故原因。由於這架班機迫降起火，有兩架準備起飛的班機受到影響延誤。
文章來源：Are Miami International Airport flights delayed after fiery crash on runway? Here’s what we know
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