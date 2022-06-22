紅航（Red Air）班機迫降邁阿密國際機場（ Miami International Airport）起火

1架從多明尼加首都聖多明哥起飛，周二下午5:30迫降在邁阿密國際機場（ Miami International Airport）的紅航（Red Air）203號班機撞穿通訊塔和一幢小型建築後起火，導致3人輕傷送醫。

綜合CNN等媒體22日報導，邁阿密國際機場發言人秦恩（Greg Chin）說，這架客機降落時起落架斷裂，以致引發事故。而事發當時，機上有126名乘客。邁阿密戴德消防救援隊已控制住火勢，而工作人員已清除流出的燃料。

紅航（Red Air）班機迫降邁阿密國際機場（ Miami International Airport）起火

🚨#BREAKING: Aircraft catches fire as its landing gear collapsed



📌#Miami l #Florida



Multiple Emergency crews are currently at the scene as Red Air aircraft catches fire as its landing gear collapsed after landing at Miami International Airport All passengers been evacuated pic.twitter.com/3D8Ioak9kn — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 21, 2022

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）說，這架客機是麥克唐納-道格拉斯（McDonnell Douglas）MD-82型客機，他們周三將派調查小組到現場釐清事故原因。由於這架班機迫降起火，有兩架準備起飛的班機受到影響延誤。