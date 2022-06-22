由日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )代理的《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》繁中版今(22)日啟動與曾入選「2021 釜山亞洲內容暨電影市場展 E-IP 單元」的台灣獨立遊戲《湛藍牢籠》活動，結合懸疑、解謎、戀愛元素的劇情，帶領魔法使們展開一趟令人刺激有趣的海底列車救贖之旅！

《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》x《湛藍牢籠》宣傳影片

《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》x《湛藍牢籠》活動開跑

冒險遊戲《湛藍牢籠》是由台灣本土遊戲團隊PHOSEPO與獲「角川輕小說獎」肯定的知名輕小說家「小鹿」共同打造，劇情描述故事主角「吾時」與朋友們一起登上海底高速列車參加畢業旅行時發生出軌意外的一連串冒險情節。

《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》自6月22日起與《湛藍牢籠》合作推出遊戲活動，邀請魔法使們與維茲一同解謎，解救困在列車上的乘客吧！

故事大綱：

哐噹哐噹……列車壓過軌道的細微聲響，讓魔法使從迷茫的睡夢中清醒，映入眼簾的，竟是身處海底般不可思議的景象！維茲興奮的晃著尾巴，不用言語也有默契地了解導師就是想去探險。

看到一堆魚而興致高昂的維茲，與魔法使在車廂內認識了乘客「姮笙」、「宇光」，並得知這是一台名為「時之旅」的海底列車，目前由財團大小姐「銫月」所包下，作為他們高中的畢業旅行所用。

此時，名為「吾時」的陌生少年，驚恐且充滿敵意的瞪著你們「就是你吧！造成這一切的兇手！」究竟，這班列車隱藏了什麼不可告人的秘密，你和維茲能否完成這趟膽戰心驚的旅程？

【活動1】《湛藍牢籠》合作關卡【湛藍牢籠 時空彼方】開放

●活動時間：2022/6/22 15:00 ~ 2022/7/20 23:59

●活動內容：《湛藍牢籠》合作關卡【湛藍牢籠 時空彼方】開放，並可藉由活動獲得【第一與唯一的開創者 吾時】及【時光荏苒的不變心願 紀姮笙】。

第一與唯一的開創者 吾時

時光荏苒的不變心願 紀姮笙

【活動2】【湛藍牢籠 時空彼方限定轉蛋】 限時開放！

首10抽免費，10抽達指定次數贈「時間輪迴福袋」

羈絆牽繫的兄弟 吾時＆宇光

跨越時間的不變誓言 紀姮笙

一瞬永恆的悸動 紀姮笙

虛幻明鏡的真實 銫月

月下盛放的高嶺之花 銫月

真心碰撞的火花 銫月&紀姮笙

●活動時間：2022/6/22 15:00 ~ 2022/7/20 23:59

●活動內容：開放「湛藍牢籠 時空彼方限定轉蛋」，轉蛋機內有機會獲得以下卡片；此外，活動期間首次10連抽免費，每次進行10連抽將可獲得貓肉條x1；且只要10連抽達指定次數即贈送活動限定的「時間輪迴福袋」。

2022/6/22 15:00 ~ 2022/7/3 23:59活動期間，每次於「湛藍牢籠 時空彼方限定轉蛋」累積或每次消耗達指定門檻，即贈送超好康福袋回饋。其中更包含活動限定精靈「慵懶的早晨風景 千淵&銫月」、「深海的璀燦寶石 銫月」！只要累積儲值滿指定金額，則直接獲得【湛藍牢籠 時空彼方】限定精靈。

慵懶的早晨風景 千淵&銫月

深海的璀燦寶石 銫月

【活動3】【湛藍牢籠 時空彼方】圖鑑蒐集

●活動時間：2022/6/22 15:00 ~ 2022/7/27 23:59

●活動內容：玩家在遊戲中獲得對應的【湛藍牢籠 時空彼方】限定精靈，當圖鑑點亮後即可完成任務，並獲得限定卡片【L】女子會 紀姮笙&銫月&千淵。

女子會 紀姮笙&銫月&千淵

【活動4】湛藍牢籠合作紀念登入獎勵

●活動時間：2022/6/22 3:00 ~ 2022/7/20 2:59

●活動內容：活動期間登入遊戲達指定天數，就可獲得「湛藍牢籠合作紀念登入獎勵」的特別贈禮！登入滿第10天就可登入限定精靈【L】銫之意志繼承者 銫月，登入滿第15天除了總計可獲得豐富好禮外，還可獲得【湛藍牢籠 時空彼方限定轉蛋】免費10連抽一次。

銫之意志繼承者 銫月

【活動5】你的書追加開放 舊卡開放再進化

●活動時間：2022/6/22 15:00起

●活動內容：你的書追加開放【妖精花園】、【神聖天空之星4 希望之星的故事】等，並開放繁中版活動精靈【神樹戀歌：風暴卡里昂】、【迷幻泛神祭】卡片再進化。

※詳細活動內容依《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》官網公告資訊為準

※以上列出卡片為最高階狀態

※So-net營運團隊保有活動最終修改與詮釋之權利