台新金(2887)旗下台新證券複委託服務取得美國國稅局「合格中介機構」(Qualified Intermediary，簡稱QI)資格，並追溯至今年1月1日起適用。

多數外國一線金融機構將QI資格列為合作對象需有的條件之一，台新證券將有更多機會與國際知名金融機構合作往來，提供更多的產品型態，使複委託服務再升級。國內投資人投資美國市場之債券、特別股等有價證券，若獲美國IRS認可具利息性質之配息將免預扣繳30％稅款，但如投資部分份美股ETF、REITs、MLP等，其配發之股利於配發時仍可能須預扣繳0~40%稅款，隔年依發行機構或IRS等相關機構認定可調整相關稅務者，將自動退還先前預扣之部分費用，投資人無須自行申請退稅，實有助投資人收益提升，減少投資人稅務煩惱。

台新證券董事長郭嘉宏表示，美國金融市場向來是投資海外市場的首選，根據證券商公會的統計，2021年台灣複委託交易總額高達4.32兆元，年成長率14.04%，其中以美股交易最受投資人青睞，佔整體複委託交易達75%。台新證券取得QI資格，將大大簡化複委託開戶流程，且滿足投資人海外理財需求。

隨著國內複委託美股交易持續熱絡，台新證券於2022年6月1日起至12月31日止推出「e元買美股」行銷活動，買進精選30檔熱門美股標的(15ETF+15個股)，每筆交易不限金額、不限股數，手續費通通只要均一價。