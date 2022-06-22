晶圓代工廠聯電(2303)股東常會通過配息3元，今（22）日以46.3元參考價除息交易。受台股早盤開低走跌、再度下殺209.58點拖累，聯電持平開出後欲振乏力，一度小漲0.11％至46.35元、填息率約1.67％，隨後再度翻黑挫跌1.62％，窘陷貼息狀態。

聯電2022年首季歸屬母公司稅後淨利198.08億元，季增24.2％、年增89.9％，每股盈餘（EPS）1.61元，雙創歷史新高。5月自結合併營收244.33億元，月增7.18％、年增42.14％，連8月改寫新高，累計前5月合併營收1106.52億元、年增37.17％，續創同期新高。

聯電先前預期第二季稼動率將維持滿載，晶圓出貨量季增4～5％、美元平均售價（ASP）季增3～4％，帶動毛利率提升至近45％。外資推算，聯電第二季營收將季增7～9％，若加計貶值因素有望季增逾10％，連11季改寫新高，營收及毛利率展望均優於市場共識。

聯電指出，雖然PC、筆電、智慧手機等特定應用需求轉弱，但車用、工業、網通、雲端運算等需求仍吃緊，第二季接單仍相當好、產能維持滿載，維持今年晶圓代工業成長逾20％、聯電成長優於平均看法不變。

聯電日前股東會中，針對股東提問積極擴產是否擔心供過於求問題，公司對此表示，擴增的28奈米產能，主要針對公司強項及黏著度高的客戶及品項，包括OLED驅動IC及車用相關晶片，對於營運維持優異表現有相當高的把握。

雖然近期市場多認為除了台積電外，聯電等其他業者正面臨晶圓代工報價回落與稼動率下滑危機，但近期市場傳出，近2年飽受缺料之苦的車用晶片大廠伺機加碼訂單投片量，可適時彌補部分客戶轉弱造成的訂單減少缺口。

投顧法人指出，聯電傳擬調漲明年22、28奈米等熱門製程報價、漲幅約6％，現正與多家客戶拉鋸中。由於全球通膨壓力加劇，營運成本與設備材料採購價格大漲，晶圓代工廠至少到年底並無降價計畫，若真有價格下調，應也是針對少數大客戶降價，以換取更多訂單。

投顧法人指出，聯電今年成長動能將來自5G、物聯網和電動車等領域新應用爆發，特別是來自電源管理IC（PMIC）、收發模組、OLED驅動IC出貨量增加，手機多鏡頭增加影像感測器和控制器需求等，都將推動聯電的業績成長。

投顧法人預期聯電今年產能年增6％，有助整體平均售價提升。每股盈餘上看7元。雖然近期終端市場需求雜音頻傳，但聯電稼動率持續滿載、且營收續創新高，維持「買進」評等、目標價56.5元。