陳家欽突申請退休引警界震撼 警政署曝真實原因

警政署長陳家欽傳出申請提前退休，內政部今天證實，前天已經收到陳家欽提出的退休申請，後續將依照程序陳報給行政院，依相關規定辦理。至於警政署長接任人選，因內政部長徐國勇因確診仍在居家隔離，相關人選尚待討論。

行政院昨天召開治安會報，陳家欽仍然有到場，會中雖然未提及陳家欽申請退休一事，但行政院長蘇貞昌在會議結束前特別感謝陳家欽在第一線帶領全國警察同仁，為治安工作盡心盡力。

據悉，陳家欽是在前天提出退休申請，對於外界解讀是人事鬥爭、政治介入，陳家欽今天澄清，考量年底大選將屆，要讓府院有時間作業布局，他是以「大局為重」。

內政部對外則沒有進一步說明，僅表示陳家欽對於退休案已經清楚說明。徐國勇日前染疫確診，目前還在居家隔離，陳家欽申請退休案對外沒有表示意見。

外傳，警政署長遺缺將由高雄市警察局黃明昭接任，並於30日舉行交接典禮後任職警政署長。對此，內政部不願證實，僅表示人選尚未確定。