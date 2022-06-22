竹山鎮長陳東睦21日號召上百鎮民成立自救會，居民從禮堂內排到禮堂外，還在現場擺出聯署書「反對全縣垃圾進竹山」，展現居民反對到底的決心。（吳建輝攝）

目前堆置在南投縣各處的廢棄物，包括草屯7萬公噸、竹山4.6萬公噸、名間2.8萬公噸、南投1.5萬公噸、魚池0.8萬公噸、中寮0.5萬公噸、埔里0.1萬公噸、信義495公噸，以及仁愛126公噸。（吳建輝攝）

民眾在現場簽署連署書，展現反對綠能中心的決心。（吳建輝攝）

南投縣計畫在竹山鎮興建綠能永續中心，原定29日將舉辦公聽會，不料公聽會未舉辦，就遭到公所、居民強烈反彈，22日還組織自救會；21日縣長林明溱見風波不斷，宣布與縣民取得共識前，將先停止綠能中心計畫，強調依照目前進度，到年底前恐怕有50萬噸垃圾將無處去，將會持續堆置在縣內。

竹山鎮長陳東睦22日號召上百鎮民成立自救會，居民從禮堂內排到禮堂外，還在現場擺出聯署書「反對全縣垃圾進竹山」，展現居民反對到底的決心，最後自救會由鎮長擔任會長，主席擔任總幹事，其他代表擔任副總幹事，而該區議員共有3位跳出來擔任顧問乙職。

陳東睦會中表示，垃圾一直都是全縣的頭痛問題，縣府要解決，但不可以把全縣的垃圾都運到竹山，竹山是垃圾減量的模範生，每天只生產20公噸垃圾，但卻要讓全縣堆置的20萬噸，以及未來每天360噸的垃圾運到竹山，這樣公平嗎，為何不送往垃圾量較多的鄉鎮。

陳東睦強調，過去草屯、南投常有火燒山，這是因為他們垃圾分類不確實，但竹山從來沒有，為何要將其他鄉鎮沒有處裡好的垃圾帶到竹山來；還說縣府對外說明多次與公所溝通是騙局，根本就沒有，希望縣府能夠審慎評估，強調成立自救會不是要引起爭端，是要監督縣府。

縣議員游顥表示，在沒有民意共識下，停止綠能中心建置，也不要讓任何人去做選舉操作，同時避免地方上的衝突，垃圾問題要解決，但要圓滿處理，如今興建案已取消，鄉親不用再為此擔心，至於未來全縣垃圾處理問題，請縣府重新尋覓更適當的地點。

縣長林明溱強調，希望民眾理性看待，公聽會都還沒舉辦就先抗議，這樣誰給縣府機會，誰給辛苦規劃的環保局機會，自他上任以來，就決心要扛起這個艱鉅的任務，南投垃圾不解決，問題永遠擺在那邊，他強調，在取得共識以前，將先停止綠能中心一切規劃。