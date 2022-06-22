NC Taiwan旗下大型線上遊戲《AION》「經典伺服器」將於7月6日進行2.0改版，並於今(22)日公開改版介紹網頁。

「進擊龍界」為《AION》經典伺服器自去年8月上市以來，首次大型改版，將開放全新區域「龍界」，包含英吉森(天族)、柯克馬羅斯(魔族)、席蘭泰拉迴廊等地圖。

除了全新區域外，此次也將開放等級上限至55級，並新增51~55級裝備、技能、任務，以及各職業技能和烙印；隨著技能增加更能發揮職業優勢及弱點克服，可以體驗到更多形態的PvP、PvE戰鬥。

此外，將新增最高等級副本「巴修曼提路寺院」，預計分為一般與艱難2種不同的道路，在此將遭遇新首領盧德萊，成功攻略則有機會獲得55級英雄裝備。

《AION》一般&經典伺服器已展開「再一次邂逅~亞特雷亞」活動，6/8~7/20活動期間，只要符合指定資格，即可領取「亞特雷亞的獻禮」支援獎勵。