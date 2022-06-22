日本重開邊境讓外國旅行團入境，來自香港等疫情風險較低地區的旅客，入境時毋須隔離及接種疫苗。香港首個日本旅行團於今早出發，共有10名團員。

東瀛遊執行董事禤國全表示，6位或以上的報名人數為開團的基準人數，若有團員在行程中確診，需由當地的醫護人員界定團友是否屬於密切接觸者，以及是否需要隔離，又指在當地的職員亦可照顧確診或需隔離的團友。

團員陳先生表示，已有兩年多未有到訪日本，當日看到廣告後已立即報名，又指回港要隔離沒有辦法，只想「大家開心」。而團費較以往昂貴是否值得，他笑言，「要問下旅行社老闆，或者有特別招呼呢」。被問到是否擔心在行程中會有人確診時，團友則指希望能盡量避免，承諾會戴好口罩，已準備藥物等。另有團友表示，已有兩年多未前往日本旅行，以往以自由行形式前往當地，但目前在入境限制之下，決定嘗試以旅行團前往，希望可以到當地的居酒屋。