第二季全球面臨通膨壓境，全球經濟復甦受到俄烏戰爭延長賽、各國央行轉鷹派立場、殖利率上彈、供應鏈斷鏈等利空影響，第三季恐持續面臨上述挑戰。展望第三季投資市場，瀚亞投資（新加坡）首席投資長馬浩德（Bill Maldonado）表示，美國等成熟市場經濟體處於後景氣循環的過渡期，現在斷言經濟衰退仍言之過早。他認為，未來升息可能使美國經濟成長陷入衰退，而新興經濟體面臨輸入性通膨挑戰，下半年需留意各國央行鷹派貨幣政策下的經濟變數，尤其第三季局勢動盪，建議保持靈活的投資策略。

瀚亞投資認為，通膨可望第三季觸頂回落，利空逐步鈍化，亦有機會在波動中尋找轉機標的，以股市而言，成熟市場：看好美國科技股/高息股、日股；新興市場看好印度股市。

瀚亞投資海外投資部協理林庭樟表示，美國整體通膨可望在第三季開始緩步回落，可望解除因大幅升息力道而導致經濟衰退的疑慮，股市轉機可望發生在第三季。

整體而言，修正過後的美國科技股與印度市場，值得投資人逢低進場布局。其中，美國企業2022及2023年的盈餘年增率可達8%及6%，景氣持續增長而非進入衰退。鑑於庫存修正已開始成為共識，但因結構性的利多因素並未改變（如雲端、AI、電動車及自駕車、5G及物聯網），預料循環性的修正結束後，仍會回到結構性成長軌道；另看好升息環境中的美國高股利成長公司表現。

成熟股市另看好日本，挾著寬鬆貨幣政策環境、弱勢日圓趨勢，加上企業獲利盈餘好轉、股市本益比長期偏低等條件，有機會持續維持強勢表現。

新興市場則首選印度，總經與產業數據明顯已經走出疫情的影響外，更逐漸回到原本新興市場高速成長的趨勢上。印度央行為強勁增長下可能的通膨預先做升息動作可謂短空長多。